To drenge på henholdsvis 15 og 17 år valgte natten til tirsdag at stjæle en motorcykel i Aarhus – og kort tid efter gik det helt galt.

Skiftevis kørte drengene rundt på motorcyklen.

Men det endte med, at politiet til sidst blev alarmeret i sagen, oplyser Østjyllands Politi i onsdagens døgnrapport.

Da det var den 15-åriges tur til at køre, kørte han ind i et skilt og kom alvorligt til skade.

Han er uden for livsfare, men er indlagt på hospitalet, lyder det fra politiet.

I døgnrapporten står det videre skrevet, at den 15-årige nu er sigtet for at have kørt på motorcykel uden kørekort.

Politiet fik anmeldelsen klokken 04.56 natten til onsdag.

Tyveriet blev begået på Søren Frichs Vej i Aarhus.