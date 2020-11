En 15-årig pige er i kritisk tilstand efter en alvorlig trafikulykke i Annise ved Helsinge.

Klokken 14:43 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en fodgænger var ramt af en bil på Helsingevej ved Rørmosevej i Annise.

»Da vi kommer frem, kan vi konstatere, at fodgængeren er alvorligt tilskadekommen. Hun bliver fløjet til Rigshospitalet og er i kritisk tilstand,« siger vagtchef Stefan Andersen.

Den tilskadekomne er en pige, der er født i 2005.

Føreren af bilen er en mand født i 1987. Begge er fra lokalområdet.

»Vi har været deroppe og undersøge en hel masse, og vores undersøgelser er endnu ikke afsluttede, men det, vi umiddelbart kan konstatere, er, at fodgængeren er stået af bussen og skal krydse vejen. Idet hun går ud på kørebanen, træder hun ud foran den bil, der kommer kørende,« fortæller vagtchefen.

Der er ikke noget, der tyder på at billisten kørte for stærkt eller var påvirket under kørslen.

»Det virker som en tragisk ulykke,« siger Stefan Andersen.