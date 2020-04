Dreng er før blevet fængslet i sagen uden at være til stede i retten, fordi han fik behandling på hospitalet.

En 15-årig dreng blev onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby varetægtsfængslet til 6. maj, sigtet for drab og vold af særlig farlig karakter.

Drengen nægter sig gennem sin forsvarer sig skyldig, men ville ellers ikke udtale sig i retsmødet.

- Det skete efter råd fra hans forsvarer, da han har hjernerystelse, fortæller senioranklager Michael Qvist.

Drengen er sigtet for lørdag at have dræbt en 18-årig mand under et sammenstød mellem to grupperinger i Jægersborg.

Det blodige sammenstød mellem to grupper af børn og unge fandt sted på en parkeringsplads. Mødet var tilsyneladende blevet aftalt på de sociale medier. Det endte fatalt for en 18-årigs vedkommende. Han døde af knivstik.

Den 15-årige blev allerede søndag fremstillet i grundlovsforhør in absentia, altså uden at være til stede i retten. Det skyldtes, at han var på sygehuset, hvor han fik behandling for de skader, han pådrog sig i slagsmålet.

Han er fortsat indlagt, men var altså i stand til at møde op i retten onsdag. Når han kan udskrives fra sygehuset, skal han på grund af sin alder ikke anbringes i en arrest, men på en sikret ungdomsinstitution.

En 17-årig dreng blev tirsdag varetægtsfængslet foreløbig indtil 7. maj for to tilfælde af særlig farlig vold.

I alt er 12 sigtet for deres rolle i volden. Efterforskningsleder Michael Gaml har tidligere oplyst, at de er i alderen 13-19 år. Kun den 15-årige og den 17-årige er begæret fængslet.

Nordsjællands Politi afspærrede onsdag formiddag en vognbane på Helsingørmotorvejen fra afkørslen ved Brogårdsvej til og med afkørslen ved Jægersborgvej.

Det skete for at kunne afsøge området med hunde. Politiets arbejde i området er relateret til masseslagsmålet i weekenden.

Nordsjællands Politi ønsker ikke at afsløre, hvorfor netop det område blev afsøgt, eller om der blev fundet noget af interesse på stedet.

