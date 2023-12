En 15-årig dreng har erkendt at stå bag to knivstikkerier. Et, som blev begået søndag, et andet i oktober.

En 15-årig dreng erkender at have stået bag to knivstikkerier - et i oktober og et ved Frederiksberg Centeret søndag.

Det er kommet frem ved et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Offeret i søndagens knivstikkeri var en 15-årig dreng. Han blev lidt over klokken 16 ramt to gange i højre balle med en kniv.

Den 15-årige, der har erkendt knivstikkerierne, stak også omkring klokken 20 den 18. oktober en person på Saltværksvej i Kastrup. Personen blev ramt af et knivstik i venstre balle.

Københavns Politi oplyste natten til mandag til Ritzau, at det offeret for søndagens knivstikkeri ikke var kommet alvorligt til skade.

Den 15-årige er blevet varetægtsfængslet i surrogat i 14 dage.

/ritzau/