Nu har politiet nyt i sagen om den 15-årige mand, som har forladt en psykiatrisk afdeling i Aabenraa i selvmordstruet tilstand.

Det oplyster Syd- og Sønderjyllands Politi over for B.T.

»Vi har fået nogle henvendelser, som vi arbejder videre med. Og det er status på det,« siger Mads Dammark, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Er det noget, som I kan bruge til noget?

»Det er kammerater osv. som begynder at rette henvendelse til os. Så det er vi ved at følge op på. Vores frygt er hans ve og vel,« siger vagtchefen.

Ved I hvor han er?

»Noget tyder på, at han opholder sig et sted og er ved godt mod. Men vi vil gerne lige snakke med ham. Det er status lige nu. Vi ved ikke lige, hvor han er, men det er det, vi arbejder videre med og er ved at finde ud af,« siger Mads Dammark.

Politiet oplyser, at den 15-årige er 180 cm høj, alm. af bygning med kort mørkt hår. Han var iført hvid t-shirt og jeans, da han forsvandt.