Endnu en teenager sigtes for at overtræde straffeloven for at dele drabsvideo fra Marokko.

En dreng på 15 år fra Esbjerg er ligesom en række andre unge og ældre blevet sigtet for at dele en drabsvideo fra Marokko.

Oplysningen kommer fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som i en pressemeddelelse mandag også fortæller, at drengen har tilstået lovovertrædelsen.

Rundt om i landet er en række unge, men også ældre personer, blevet sigtet for at have spredt videoen til andre.

/ritzau/