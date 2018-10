En 15-årig dreng fra Næstved-området er mandag blevet anholdt og sigtet for trusler om et skoleskyderi.

Anholdelsen skete efter at Sydsjælland og Lolland Politi Politi havde modtaget flere anmeldelser om nogle Facebook trusler, der kunne tolkes som et muligt skoleskyderi i morgen på Kalbyrisskolen i Næstved.

Efter kort tids efterforskning lykkedes det politiet at identificere den 15-årige dreng som gerningsmanden bag truslerne.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Drengen blev mandag anholdt og sigtet for truslerne.

Han er efterfølgende blevet løsladt.

Efter at have afhørt den 15-årige mener politiet, at drengen nu forstår sagens alvor.

Skolens ledelse er løbende orienteret om sagens udvikling.