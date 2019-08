En 15-årig dreng er sigtet for at have blufærdighedskrænket en kvinde i Svaneke på Bornholm.

Krænkelsen fandt sted, mens kvinden var på toilettet.

Drengen var ved at videofilme, mens den 55-årige kvinde forrettede sin nødtørft. Men han blev taget på fersk gerning.

Det skriver Bornholms Politi i døgnrapporten.

Hændelsen fandt sted tirsdag klokken 17.

Drengen er blevet sigtet efter Straffelovens paragraf 232, der omhandler blufærdighedskrænkelser.

Strafferammen for blufærdighedskrænkelser går fra en bøde op til fængsel i op til to år.

Bornholms Politi oplyser ikke, hvordan det blev opdaget, at drengen var i færd med at filme kvinden, mens hun var på toilettet.