En 15-årig dreng er blevet sigtet for at voldtage en 14-årig pige. Lørdag blev han varetægtsfængslet i surrogat i 12 dage ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Drengen bliver placeret på en ungdomsinstitution under varetægtsfængslingen.

Det oplyser anklager Jakob Buch-Jepsen til Ritzau.

Ekstra Bladet skriver, at drengen ifølge sigtelsen først skal have tildelt pigen et knytnæveslag på hendes lår og herefter voldtaget hende i sit hjem i januar.

Han skal blandt andet have tvunget hende til oralsex. Angiveligt voldtog han hende to gange.

Den 15-årige nægter sig skyldig i anklagerne.

Sagen blev behandlet for lukkede døre. Jakob Buch-Jepsen ønsker ikke at gå i detaljer på grund af sagens karakter og de involveredes unge alder.

/ritzau/