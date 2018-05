Ved du noget om sagen? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

En dreng på 15 år, der tirsdag aften blev fundet livløs i Åkirkeby på Bornholm, er fortsat i kritisk tilstand.

Drengen blev fundet på et stisystem ved Haregade i Åkirkeby på Bornholm og havde hverken mobiltelefon eller papirer på sig. Bornholms Politi valgte derfor i første omgang at efterlyse eventuelle pårørende.

Den 15-årige er nu identificeret, og de pårørende er blevet underrettet.

»Det var drengens far, der ringede til politiet og fortalte, at han savnede sin søn,« siger vagtchef Jørn Grejs.

Klokken 19:50 slog en gruppe unge alarm. De havde fundet den livløse dreng, og der blev ydet førstehjælp på stedet.

»Han er nu overflyttet til hjerteafdelingen på Rigshospitalet, hvor hans tilstand desværre er meget kritisk,« siger vagtchefen.

Politiet er usikre på, hvor længe drengen har ligget på stisystemet, før han blev fundet.

Der er dog intet, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse.

»Vi har undersøgt området meget grundigt med hunde, og der er intet mistænkeligt at se.«

»Vi arbejder ud fra den teori, at han kan have fået et ildebefindende, da han var ude at løbe, eller at der måske er tale om sygdom,« siger Jørn Grejs.

/ritzau/