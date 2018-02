Siden 2. februar har en 15-årig dreng fra Haslev, der indtog en kraftig udgave af ecstasy, ligget i koma.

Næstved. Efter 13 dages kamp er en 15-årig dreng fra Haslev død af de skader, som han pådrog sig i forbindelse med indtagelse af en meget stærk udgave af stoffet MDMA, også kendt som ecstasy.

Drengen døde natten til torsdag på Rigshospitalet i København, oplyser familien til TV Øst.

- Han sov stille ind i nat klokken 00.30. Der var ikke mere at gøre, og hjernen havde taget stor skade. Han kæmpede til det sidste, siger en ven af familien, som TV Øst løbende har været i kontakt med.

Det var om eftermiddagen 2. februar, at den 15-årige i selskab med en klassekammerat indtog det farlige stof. Om aftenen blev begge dårlige og indlagt akut på Køge Sygehus.

Ret hurtigt stod det klart, at situationen var meget alvorlig, og derfor blev den nu afdøde overflyttet til Rigshospitalets specialister. Drengen blev lagt i kunstigt koma, men hans liv stod altså ikke til at redde.

I forbindelse med dødsfaldet oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man siden indlæggelsen har foretaget flere anholdelser og afhøringer blandt de unge i omgangskredsen.

- Det vigtige efterforskningsarbejde intensiveres ovenpå nattens dødsfald, og vi advarer endnu engang de unge kraftigt mod at indtage lignende stoffer, siger politiinspektør Kim Kliver.

Foreløbigt er en 17-årig dreng varetægtsfængslet i sagen. Han sigtes for at have solgt det farlige stof og for at have bragt andres liv i fare.

- Han har fortalt, at han var klar over, at det var meget stærk MDMA, men han har altså stadig solgt det videre, siger Kim Kliver.

Efterforskerne føler sig dog overbeviste om, at den 17-årige er en mindre spiller i sagen. Målet er at fælde de egentlige bagmænd.

- Vi er sikre på, at vi skal højere op i fødekæden end den 17-årige, siger Kim Kliver.

Samtidig oplyser han, at det potentielt dødbringende stof tilsyneladende har spredt sig. Foreløbigt har flere personer i Haslev og Næstved kunnet berette om grimme bivirkninger efter indtag af ecstasypiller.

/ritzau/