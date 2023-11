En 15-årig dreng er søndag aften afgået ved døden, efter han blev stukket med kniv i Grenaa.

Politiet har anholdt en jævnaldrende dreng, der er mistænkt i sagen, oplyser Østjyllands Politi.

»Det er voldsomt tragisk, at så ungt et menneske er blevet dræbt, og det er naturligvis en sag, vi har arbejdet intensivt med siden anmeldelsen,« oplyser politiinspektør René Raffo ifølge en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 17.47, da der blev ringet 112. Kort efter var der flere patruljer på stedet, og den 15-årige blev hentet med ambulance, men hans liv stod ikke til at redde, lyder det.

»Det er for tidligt at sige noget om motivet endnu, men vi vil gøre alt, vi kan, for hurtigt at finde frem til, hvad der er sket. Vi har en masse efterforskningsarbejde foran os, og vi kan ikke oplyse mere om sagen, før vi har dannet os et overblik.«

Mandag vil det formentlig blive vurderet, om der er grundlag for at fremstille den 15-årige i et grundlovsforhør, lyder det.

Politiet efterforsker sagen intensivt for at finde ud af, hvad motivet kan være.

