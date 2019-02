En dreng er død på sygehuset, efter at han sent fredag aften kørte ind i et vejskilt i Andst.

En 15-årig dreng er natten til lørdag død på sygehuset, efter at han fredag aften kørte galt på sin knallert.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der fik anmeldelsen om ulykken klokken 23.23.

Ulykken skete på Stationsvej i Andst vest for Kolding.

- Der er tale om et solouheld, hvor han rammer et vejskilt, fortæller vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Den hårdt kvæstede dreng blev med helikopter fløjet til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde.

En bilinspektør skal nu undersøge ulykken nærmere for at fastslå, hvad der gik galt.

Drengens pårørende er blevet underrettet om ulykken.

/ritzau/