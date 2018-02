Efter at have været indlagt og kæmpet i 13 dage på Rigshospitalet er en blot 15-årig dreng natten til torsdag død, efter han indtog et ecstacy-stof efter skole med en kammerat.

Den 15-årige dreng fra Haslev havde sammen med klassekammeraten købt ecstacy-stoffet MDMA af en yngre mand den 2. februar.

Efter de havde indtaget stoffet, oplevede de så alvorlige bivirkninger, at de begge måtte indlægges akut på Køge Sygehus.

Den 15-årige blev efterfølgende overflyttet til Rigshospitalet, hvor han mistede bevidstheden og blev lagt i kunstig koma, da skaderne på hans krop var så alvorlige.

Natten til torsdag er han afgået ved døden.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Advarer mod at indtaget stoffet

Politiet har anholdt flere og afhørt andre unge i de to unges omgangskreds, efter de to drenge blev indlagt. Samtidig advarer politiet på det kraftigste mod, at man indtager stoffet.

»Det vigtige efterforskningsarbejde intensiveres ovenpå nattens dødsfald, og vi advarer endnu en gang de unge kraftigt mod at indtage lignende stof,« siger politiinspektør Kim Kliver.

Til TV ØST fortæller en ven af den 15-åriges familie, at den unge dreng kæmpede til det sidste.

»Han sov stille ind i nat kl. 00.30. Der var ikke mere at gøre, og hjernen havde taget stor skade. Han kæmpede til det sidste,« lyder det fra vennen.

'Man bliver bare dødforskrækket'

Den 15-åriges klassekammerat, som også blev indlagt og en overgang svævede mellem liv og død, fik det efter noget tid bedre og kunne efterfølgende udskrives.

Moderen til den 15-årige klassekammerat er efterfølgende kommet med et opråb til andre forældre, så noget lignende ikke sker igen.

»Det er vigtigt, at folk bliver advaret. Jeg bliver selvfølgelig sur som mor, når min søn gør sådan noget, og jeg kan ikke forstå, at han ikke vidste, hvad han kastede sig ud i og kendte til alvoren af det. Jeg har spurgt ham flere gange, om han ikke var klar over, hvor farligt det er, men det vidste han ikke. Han var ikke godt nok oplyst, selv om de unge jævnligt bliver advaret i skolen og forskellige medier,« har moderen Henriette Olesen tidligere fortalt til BT.

»Man går jo i den tro, at det kan mine børn ikke finde på. Det tror man jo altid, og så bliver man bare dødsforskrækket. Jeg tror, det er vigtigt, at man bliver bedre til at oplyse de unge om, hvor farligt det er, og at man fortæller dem, at de ikke må tro, at det bare giver dem en hurtig rus, der forsvinder igen,« tilføjede hun.

Henriette Olesens søn har det i dag efter omstændighederne godt.