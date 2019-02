Det koster en 15-årig dreng tre måneders betinget fængsel, at han har haft sex med en 12-årig pige efter at have mødt hende til en fest i Søllested på Lolland i efteråret 2018.

Vel og mærke en 12-årig pige, der i forvejen var gravid.

Det skriver Folketidende.

Den 15-årige dreng tilstod sagen i Retten i Nykøbing og fortalte, at de havde mødt hinanden til en fest, hvorefter de var blevet glade for hinanden.

Herefter havde det udviklet sig til, at de var gået i seng med hinanden.

Selv sagde drengen, at han troede, at pigen var 14 år, men at han jo godt vidste, hun var mindreårig i forhold til lovgivningen.

Drengen er ikke tidligere dømt for kriminalitet, og derfor endte dommen altså med at være betinget. Han fik dog et lille råd med på vejen i retten.

»Du må betragte det her som en alvorlig advarsel om at passe bedre på en anden gang,« sagde dommer Henrik Linde ifølge Folketidende.