»Ja, hvad gør vi næste gang?« – »Slår mig ihjel.«

Sådan lyder ordene i en video på TikTok fra 25. marts 2021, hvor en dreng bliver slået og truet.

En rystende video, som B.T. tidligere har skrevet om, og som nu er blevet behandlet af Københavns Vestegnens Politi.

Drengen, der optager videoen, truer og slår den anden dreng foran kameraet, er derfor blevet dømt.

Han er 15 år på gerningstidspunktet, og han er siden blevet idømt ti måneders betinget fængsel for røveri, vold og trusler begået i Albertslund 28. juli 2020.

Det fortæller Claus Buhr, kommunikationsansvarlig Københavns Vestegns Politi, til B.T.

Gerningsmanden var sammen med en anden dreng på 14 år, og da den dreng var under den kriminelle lavalder, er hans sag blevet behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet – og dermed ikke i det almindelige straffesystem.

Drengen, der blev udsat for overfaldet, var også kun 14 år, da hændelsen fandt sted.

5 hurtige om TikTok 1: TikTok er det hurtigst voksende sociale medie i verden, og har 689 millioner aktive brugere. (Tal fra 16. feb. 2021) 2: Mediet minder om en blanding af Instagram, YouTube og Snapchat. Modsat alle tidligere sociale medier, kan man som bruger opnå 1000 views – folk, der ser ens videoer – på ganske få minutter og ’gå viralt’ på få timer 3: TikTok er skabt til at sprede indholdet ud til flest mulige mennesker, og belønner brugerne som poster tit og bruger de indbyggede funktioner. Samtidig beregner app’en, hvad de skal vise dig ud fra, hvad du i forvejen har 'liked', kommenteret eller delt. Det foregår via sektionen på forsiden af appen kaldet For You. 4: Formen er små videoer på op til 60 sekunder, som kan tilsættes musik eller brugerskabt lyd, filtre, tekst, emojis og animerede giffer. 5: TikTok er ikke kun en app for børn, den har et kæmpe publikum i voksenalderen. Medier som Washington Post og World Health Organization har alle profiler, og mange tv- og filmstjerner er kommet på. Kilde: Red Barnet.

Sagen er dog ikke afsluttet endnu:

»Københavns Vestegns Politi er i gang med at undersøge, hvordan videoen er kommet ud på TikTok,« fortæller Claus Buhr og tilføjer:

»Vi undersøger også mulighederne for at få den fjernet igen.«

Derfor er sagen slet ikke slut endnu.