Lørdag aften blev en 32-årig mand knivstukket på Frederiksberg.

Knivstikkeriet skete på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, og en 15-årig dreng er blevet anholdt i sagen.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ritzau lørdag aften.

»Vi kan ikke komme ind på motiv i sagen. Vi er i gang med en større efterforskning,« oplyste vagtchef Espen Godiksen natten til søndag over for Ritzau.

Søndag morgen oplyser Københavns Politi på X, at der fortsat er en omfattende efterforskning i gang, og at man forventer at fremstille den blot 15-årige dreng i Dommervagten senere søndag.

»Forurettede er svært tilskadekommen og modtager fortsat behandling,« lyder det.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.13, hvorefter den 32-årige blev kørt på Rigshospitalet.

Politiet ved ikke, hvor mange gange han er blevet stukket. Mandens pårørende er underrettet.

Anholdelsen blev foretaget et andet sted i København, men vagtchefen afviser at oplyse tidspunktet.