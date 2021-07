En 15-årig bilist er blevet anholdt efter en biljagt.

Politiet havde lavet en rutinekontrol natten til torsdag, og der havde de stoppet en bil med fire personer i Århus Vest klokken cirka 02.30.

Det endte i en biljagt, og ham der sad bag rattet, viste sig kun at være 15 år gammel. Han valgte at accelerere i stedet for at standse.

Efter jagten, hvor den unge mand have overtrådt færdselsloven flere gange, blev han anholdt og sigtet for narkokørsel, kørsel uden førerret og hasarderet kørsel.

Han mistede blandt andet kortvarigt kontrollen over bilen og skred ud i midterrabatten, inden han fortsatte og kørte over for rødt. Det gjorde han også i to andre kryds.

Til sidst bremsede han op, og de fire personer i bilen fortsatte flugten til fods.

Bilen, som er drengens bedstefars, er midlertidigt beslaglagt, mens sagen undersøges nærmere.

Den 15-årige blev løsladt, efter han var blevet afhørt, og hans forældre og de sociale myndigheder var blevet underrettet.