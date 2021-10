3. marts 2006. Det er aften, og fastelavnsfesten på Hasseris Gymnasium er i fuld gang. Men alt bliver vendt på hovedet, og en tragedie – som senere ryster hele Danmark – indtræffer.

18-årige Cecilie Næblerød bliver overfaldet og knivdræbt af sin ekskæreste. Foran adskillige øjenvidner.

Drabet får national bevågenhed, og mere end 800 mennesker deltager i Cecilies, eller Cille, som hun blev kaldt, begravelse i Aalborg en uge senere.

Cilles mor, Lisa Næblerød, har siden måttet leve med enorm smerte – men også talt meget åbent om sorgen. Og for første gang siden drabet besøger hun i dag, tirsdag, gymnasiet.

Cecilie Næblerød. Foto: Privatfoto Vis mere Cecilie Næblerød. Foto: Privatfoto

»Jeg er meget spændt på at besøge gymnasiet. Jeg er sikker på, at det bliver overvældende for mig følelsesmæssigt at træde derind, men det er okay, og jeg glæder mig faktisk til at møde eleverne og diskutere psykisk vold,« siger Lisa Næblerød i en pressemeddelelse af Folkekirken i Aalborg Stift, som har arrangeret besøget.

Foran 3.g-eleverne på Hasseris Gymnasium skal hun holde foredrag om psykisk vold.

I tiden op til sin død var Cille i et forhold, der var hårdt præget af psykisk vold. Kort før drabet gik hun fra sin daværende kæreste, men det turbulente forhold endte med at koste Cille livet på grusom vis.

Udover foredraget besøger Lisa Næblerød gymnasiet i forbindelse med Aalborg Stifts nye podcast, 'Cilles sidste dag', hvor emnet psykisk vold er temaet.

B.T. talte med Lisa Næblerød tilbage i 2018. Foto: Bo Amstrup Vis mere B.T. talte med Lisa Næblerød tilbage i 2018. Foto: Bo Amstrup

Et emne, der har og stadig er vigtigt at sætte fokus på for Lisa Næblerød.

»Jeg spejler enhver forælders værste mareridt, nemlig, at man kan miste sit barn. Derfor bliver jeg på en måde farlig at kigge i øjnene. Det kan jeg udmærket godt forstå, men jeg ønsker mig, at vi kan begynde at tale om den berøringsangst«, siger Lisa og fortsætter:

»For der er ikke noget, der kan gøre mig mere ked af det, end når folk undviger mig.«

Derudover vil hun vise, at sorg og det at leve livet kan gå hånd i hånd:

»Jeg har ingen som helst interesse i at dyrke min sorg. Jeg har et dejligt liv i dag med masser af kærlighed og fart på. Men mit livsvilkår, at jeg har mistet Cille, det vil jeg sgu have lov til at have, indtil den dag jeg ikke er her mere.«

Drabsmanden, David, tog sit eget liv umiddelbart efter, han havde taget Cilles.