1004 personer blev for et år siden sigtet for at dele krænkende videoklip. Nu er yderligere 148 sigtet.

Der er blevet føjet 148 nye navne til listen over personer, som er blevet sigtet for deling af børneporno i forbindelse med Umbrella-sagen.

De er sigtet for at have delt krænkende videoklip, oplyser Rigspolitiet.

For godt et år siden blev 1004 personer sigtet i samme sag for at dele børneporno ved at have delt videoklip med seksuelt indhold, hvor en 15-årig dreng og pige ses.

Cirka 100 af de nye mistænkte skal ifølge politiet have delt videoen i samme tidsrum som de oprindeligt sigtede.

Men 50 af de personer, der bliver sigtet nu, har delt videoen trods politiets offentlige advarsler om, at det er strafbart, og på trods af den store medieomtale, som sagen medførte i begyndelsen af 2018.

Særligt de seneste 50 delinger ærgrer derfor Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center (NC3).

- Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen er blevet delt efter vores kampagne og den megen omtale siden januar 2018. Vores budskab er jo så ikke blevet forstået af alle.

- Men folk skal holde op med det her. Vi kan næsten ikke råbe det højere, end vi gør. Det har konsekvenser for især personerne på videoen. De bliver krænket og udstillet gang på gang, siger han.

Han peger også på, at det kan få alvorlige konsekvenser for de sigtede. De risikerer en plettet straffeattest, som kan få betydning for uddannelse, rejser eller job i fremtiden.

40 af de nye sigtede er under 18 år. 126 af de sigtede er drenge eller mænd.

I januar nåede den første sag i komplekset hele vejen til den øverste retsinstans i Danmark, da Højesteret idømte en ung mand 40 dages betinget fængsel for børneporno og blufærdighedskrænkelse.

Højesterets dommere vurderede, at videooptagelserne er "særdeles krænkende" - særligt for den 15-årige pige. Hendes ansigt er fotograferet, og hendes fulde navn nævnes på lydsiden, påpegede Højesteret.

Både pigen og drengen blev tilkendt erstatninger for den tort, de blev udsat for.

Netop spredningen blandt et stort antal mennesker er en ekstra belastning for de unge, bemærkede dommerne.

Flemming Kjærside fortæller, at politiet stort set dagligt modtager anmeldelser om deling af krænkende billeder og videoer.

Kun tiden vil vise, om de 148 personer bliver de sidste sigtede i Umbrella-sagen.

- Jeg ville gerne kunne sige, at vi ikke ser flere Umbrella-sager. Det er også mit håb. Men jeg kan desværre ikke garantere det, siger Flemming Kjærside.

/ritzau/