Bulgarere og ukrainere sigtes for dokumentfalsk, fordi de kom med falske papirer til den sønderjyske grænse.

Flere ukrainere og bulgarere er i den sidste tid blevet stoppet ved den sønderjyske grænse, fordi de ville rejse ind i Danmark med falske arbejdskontrakter.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi mandag. Senest blev seks mænd og en kvinde fra Ukraine standset søndag, da de kom kørende i en minibus. I alt er der tale om 14 personer.

- Det er noget helt nyt, at vi ser sådan et boom af falske arbejdskontrakter, siger vicepolitiinspektør Allan Dalager fra Udlændingekontrolafdeling Vest i en pressemeddelelse.

På grund af epidemien kan de pågældende kun få lovlig adgang til dansk jord, hvis de har en gyldig arbejdskontrakt eller kan fremlægge bevis på flere overnatninger.

Men betjentene på grænsen melder altså, at de rejsende har fremvist falske kontrakter. Derfor er samtlige blevet sigtet for dokumentfalsk.

I et retsmøde søndag forklarede fem bulgarere, at de ikke vidste, at kontrakterne var falske. En mellemmand havde lovet dem arbejde i Danmark, oplyser politiet om deres forklaringer.

Med sig havde bulgarerne falske kontrakter med et pizzeria. Om samme arbejdsgiver også optræder i de øvrige sager, ønsker vicepolitiinspektør Allan Dalager ikke at svare på. Det skyldes hensynet til efterforskningen, forklarer han.

I alt er syv bulgarske statsborgere i de seneste dage blevet varetægtsfængslet, og mandag afgør Retten i Sønderborg, om også de syv ukrainere skal sættes bag tremmer.

/ritzau/