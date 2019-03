24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev i december dræbt på vandretur i Marokko.

14 personer er sigtet for at dele en brutal video, der viser drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

118 henvendelser er tikket ind hos politiet, siden drabene fandt sted i december sidste år. Det har altså ført til 14 sigtelser, fortæller politiinspektør Michael Kjeldgaard.

- De er alle blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven ved at dele videoen typisk via Facebook Messenger eller andre sociale medier, siger han i pressemeddelelsen.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen voksede op i Ikast, men hun studerede til daglig friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. Det gjorde hun sammen med 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland.

De var i december sidste år sammen rejst på ferie til Marokko, da de blev dræbt.

En video af drabet har efterfølgende floreret på sociale medier. Blandt andre politiet har ellers udtrykkeligt opfordret borgere til ikke at se den.

Sigtelserne understreger ifølge politiet alvoren af at dele videoen, der betegnes som voldsom og ubehagelig. Den regnes også som krænkende for både ofre og pårørende.

De to yngste, der er sigtet, er i alderen 13-14 år og altså under den kriminelle lavalder. De ældste er i alderen 45-69 år. Nogle af delingerne ser politiet mere alvorligt på end andre, fremgår det af sigtelserne.

- 12 personer er sigtet for, under særligt skærpende omstændigheder, uberettiget at have videregivet videoen, uagtet at den vedrører en anden persons private forhold under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

- De sidste to er sigtet for offentligt udtrykkeligt at have billiget terrorhandlingen, som skete ved drabene af de to kvinder, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen i pressemeddelelsen.

Sigtelserne fordeler sig i 9 ud af landets 12 politikredse, oplyser politiet.

Har man videoen liggende, skal man hurtigst muligt slette den, mener Østjyllands Politi.

