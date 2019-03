Østjyllands Politi sigter 14 personer for at have delt en videooptagelse af drabet på danske Louise Vesterager Jespersen i Marokko i december.

I alt har politiet fået 118 henvendelser og anmeldelser om delinger af videoen. Østjyllands Politi har efter aftale med Rigsadvokaten håndteret efterforskningen uagtet hvor i landet, de pågældende personer har hjemme.

'Ud af de 118 henvendelser, vi har modtaget og gennemgået, har 14 sager ført til en sigtelse. De sager har vi sendt retur til de relevante politikredse, der i går har kontaktet de 14 personer, der alle er blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven ved at dele videoen – typisk via Facebook Messenger eller andre sociale medier,' siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard.i en pressemeddelelse.

Videoen var i omløb umiddelbart efter drabene på Louise Vesterager Jespersen og hendes norske rejsefælle Maren Ueland og blev blandt andet delt på de pårørendes Facebook-profiler, som derefter blev lukket. Kortvarigt florerede videoen også på YouTube, hvor B.T. blandt andet fandt den - men den blev dog hurtigt slettet.

De 14 personer, der er mellem 13 og 69 år har alle delt den samme video via sociale medier, herunder Facebook Messenger. De bor i ni forskellige politikredse.

»Vi mener, at vi kan dokumentere, at videoen viser drabet på Louisa Vesterager Jespersen, men det kommer vi nærmere ind på i retten,« siger Michael Kjeldgaard til B.T.

Norsk politi nåede frem til samme konklusion om den bestialske video, hvor man ser halshugningen af kvinden.

12 personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 264d. Heraf fremgår det, at det er ulovligt uberettiget at 'videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden'. Politiet mener, der er tale om særligt skærpende omstændigheder, og straframmen er derfor op til tre års fængsel.

To personer er sigtet er for udtrykkeligt at have billiget terrorhandlingen. Her er straffen op til to års fængsel.

Det er ikke strafbart at se videoen, men politiet opfordrer til, at man lader være.

'Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt. Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også fordi, det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste,' siger chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter Tenna Wilbert.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen kom fra Ikast, men hun studerede til daglig friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. Det gjorde hun sammen med 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland. De to var på rejse l Marokko, da de brutalt blev dræbt i et bjergområde nær landsbyen Imlil.