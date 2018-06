Sagen handler om narko, afpresning og vold, og der er sat 45 dage af til sagen i retten.

Roskilde. Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod 14 mænd i en omfattende sag om narko, afpresning, vold og våbenbesiddelse.

Flere af mændene er medlemmer af banden Loyal To Familia, og de er alle varetægtsfængslet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen er så omfattende, at den strækker sig over 45 retsdage fra oktober i år til april næste år.

De tiltalte mænd er i alderen 21 til 34 år.

I en fælles udtalelse fra specialanklager Anja Lund Liin og senioranklager Randi Tvile fra Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi lyder det:

- Sagen er et produkt af længere tids efterforskning mod persongruppen, og der vil ud over fængselsstraf også blive nedlagt påstand om udvisning samt den nye bestemmelse i straffeloven om opholdsforbud for flere af de tiltalte.

/ritzau/