En 14-årig dreng var torsdag eftermiddag udsat for en voldsom hændelse i Rådmandshaven i Næstved.

Han befandt sig i området sammen med en bekendt, da de blev kontaktet af tre personer.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Den ene af de tre personer holdt ifølge anmeldelsen en kniv mod den 14-årige drengs mave:

»(Vedkommende) forlangte at få telefonen udleveret, tilsyneladende for at slettet nogle fotos på den,« oplyser politiet.

Inden de tre gerningsmænd forlod stedet, fik den 14-årige et knytnæveslag i ansigtet.

Derudover fik han at vide, at han ikke skulle anmelde noget som helst til politiet.

På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet dog ikke længe efter frem til de tre personer, der viste sig at være to 18-årige mænd og en 16-årig dreng fra lokalområdet.

De blev efterfølgende anholdt og sigtet for både vold og trusler.

De anholdte er siden blevet afhørt på politistationen i Næstved, og det forventes ifølge politiet, at de to 18-årige fremstilles i grundlovsforhør senere fredag.