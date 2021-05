40-årig mand er blevet stukket i maveregionen, men er uden for livsfare, oplyser politiet.

En 40-årig mand er natten til søndag blevet sendt til skadestuen i Aalborg, efter at han blev stukket med en kniv i maven i nærheden af Hadsund.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg tidligt søndag morgen.

Episoden blev anmeldt til politiet klokken 01.14. Den fandt sted på Visborggaard Alle lidt uden for byen.

- På gerningsstedet var der en del personer af udenlandsk herkomst, der holdt fest. Vi har anholdt 14 personer, mens vi forsøger at få et overblik over, hvem der har gjort hvad, siger Jess Falberg.

Vagtchefen oplyser, at flere af de anholdte er fra Polen, mens den forurettede også beskrives som en udenlandsk mand.

- Forurettede er blevet stukket i maveregionen og har fået punkteret en lunge og en rift på leveren. Han er ikke i livsfare, oplyser Jess Falberg.

Politiets efterforskere er søndag morgen stadig til stede på gerningsstedet for at klarlægge forløbet.

- Vi ved ikke så meget endnu om, hvad der er gået forud. Vi er først ved at transportere de anholdte ind nu for at få dem afhørt, så vi bliver formentlig klogere i løbet af nogle timer, siger vagtchefen.

/ritzau/