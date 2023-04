53 millioner kroner i pengesedler.

Så mange narkopenge har en 27-årig mand nu tilstået, at han gennem godt et par år modtog, vekslede og transporterede.

De mange illegale pengesedler har nu udmøntet sig i en straf til ham på 14 års fængsel.

Pengene stammede fra en narkoorganisation, der har stået bag indsmugling af 157 kilo kokain og 3,4 ton hash.

Pengemanden har med sin tilståelse ved byretten i Randers fået afgjort sin straffesag som den femte ud af de 10 mænd, som 6. april sidste år blev varetægtsfængslet i forbindelse med en stor koordineret politiaktion dagen forinden.

Aktionen blev koordineret af politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), og i retten tilstod pengemanden, at han i en periode fra efteråret 2019 til foråret 2022 modtog, vekslede og transporterede mindst 53 millioner kroner i kontanter samt et større beløb i udenlandsk valuta som led i narkotikaorganisationens virke.

Narkotikaorganisationen var anført af en 33-årig mand, der i februar blev idømt 17 års fængsel for at være den centrale person bag indsmuglingen af de store mængder narkotika. Dommen sprængte den sædvanlige strafferamme på 16 år for denne type forbrydelse.

Sagen begyndte, da NSK med assistance fra Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi, Østjyllands Politi, spansk politi og Skattestyrelsen slog til i en omfattende aktion mod indsmugling af store mængder hård narkotika og hash.

Under aktionen i april sidste år, hvor 20 adresser blev ransaget, beslaglagde politiet omkring ét ton hash samt en mindre mængde hård narkotika, ligesom der blev beslaglagt værdier svarende til omkring seks millioner kroner.

»Det har krævet et omfattende politiarbejde at efterforske og klarlægge denne sag. Retten har fundet det bevist, at den dømte har haft en vigtig og central rolle i håndteringen af millioner af kroner i kontanter, idet han har indsamlet penge fra kunder, vekslet penge og afleveret penge til organisationens leverandører i ind- og udland. Der er tale om en alvorlig sag, og jeg er derfor meget tilfreds med, at der er udmålt en lang fængselsstraf,« siger Lise Hebsgaard – specialanklager ved NSK.

Retten konfiskerede som følge af dommen 900.000 kroner samt pengetællere og en vakuumpakker brugt til kontanter.

Den 27-årige blev også udvist af Danmark for bestandigt.

Den dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til eventuelt at anke byrettens dom.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med cirka 1.100 medarbejdere. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.