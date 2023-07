I alverdens facebookgrupper er hun blevet efterlyst. Det ene øjeblik er efterlysningen målrettet beboere i Jelling. Det andet øjeblik gælder det beboere i Faxe, Horsens, Glamsbjerg, Hjallerup, Nykøbing og Helsingør.

Så sent som i weekenden var det ifølge TV Syd en lokal facebookgruppe for folk i Vamdrup, der blev konfronteret med efterlysningen af den lyshårede pige.

Budskabet er det samme igen og igen: Hjælp med at finde 14-årige Sofie Olsen, hvis forældre tror, at hun er blevet bortført.

Med efterlysningen følger et link og et billede af en ung, blond pige med store øjne.

'Del hendes navn, del hendes ansigt og hjælp med at bringe en forsvunden pige hjem,' står der i et opslag delt i en af grupperne.

Men sagen er, at Sofie Olsen ikke eksisterer. I hvert fald ikke i form af den pige, man ser på billedet.

For den unge kvinde på billedet hedder ifølge TjekDet.dk, der har undersøgt sagen, i virkeligheden Naomi Skye.

Hun er amerikaner, 20 år, populær på det sociale medie TikTok og ikke umiddelbart forsvundet.

I en artikel konstaterer TjekDet.dk, der med egne ord er et 'politisk uafhængigt faktatjekmedie', at efterlysningen er et klassisk forsøg på såkaldt phishing.

Det er nemlig svindlere, der står bag den falske efterlysning, der spreder sig som en steppebrand. Og deres formål er at få facebookbrugere til at klikke på det medfølgende link i efterlysningen.

Det vil nemlig lede brugeren ind til et Facebook-opslag, der til forveksling ser ud, som har det TV 2 som afsender.

Her vil man blive bedt om at angive loginoplysninger og alder for at få lov til at se en video forbundet med den opdigtede bortførelsessag.

Og gør man det, får svindlerne mulighed for at hacke brugerens facebookkonto.

Er man blevet lokket i fælden, lyder opfordringen fra TjekDet, at man med det samme ændre sit kodeord og i øvrigt slår totrinsgodkendelse til, inden det er for sent.

Har svindlerne først overtaget en konto, er der nemlig ikke meget at gøre, lyder det.

