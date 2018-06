Mens mange satte ild til et bål lørdag aften, satte to 14-årige ild til en skole i Vejle. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

Klokken 20.14 fik politiet en anmeldelse om, at der var brand i et klasselokale på Børne- og Ungecenter Vejle Fjord, som er en socialpædagogisk institution med egen skole.



»Der er blevet knust en rude, og så er der smidt noget brændbart væske ind, muligvis benzin, og så er der blevet sat ild til det,« fortæller Jesper Brian Jensen, vagtchef i Sydøstjyllands Politi.

Ved hjælp af politihunde fandt politiet frem til en dreng og en pige på 14 år.



»Hundene fulgte et spor fra gerningsstedet og fandt de unge mennesker i nærheden. De har begge erkendt, at de står bag branden,« siger Jesper Brian Jensen, som forklarer, at branden heldigvis ikke nåede at brede sig på skolen:



»Der er brandskader og sodskader på skolen, men det er begrænset til det ene klasselokale, som der er tale om, lokalet er dog ubrugeligt, indtil det bliver renoveret.«



Vagtchefen fortæller, at de 14-årige blev tilbageholdt af politiet klokken 20.58 lørdag aften og nu er overdraget til forældre og sociale myndigheder.