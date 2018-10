Marcus blev kun 14 år. Han døde 10. marts 2018 i en lejlighed på Østerbro. De sidste timer tilbragte han bevidstløs, alene og metadonforgiftet på et koldt badeværelsesgulv. Ingen hjalp ham. En 41-årig kvinde er tiltalt for at efterlade ham og sin datter hjælpeløse i lejligheden. Her er fortællingen om de sidste timer i Marcus' liv.

Klokken nærmer sig 12.00 om lørdagen den 10. marts. Marcus vågner hos sin kæreste, Sofie (opdigtet navn, red.), i lejligheden på Østerbro. Det unge par har sovet i lejligheden sammen med Sofies 41-årige mor, som ejer lejligheden, og et par andre børn helt ned til 14-årsalderen.

Lejligheden er beskidt. Tøj, tomme cigaretpakker og skodder flyder på gulvene, og alle tre værelser bærer præg af, at der aftenen forinden – endnu en gang – er blevet holdt fest.

Alligevel går der ikke mange timer – efter de unge mennesker er vågnet – før en joint er rullet, tændt og røget.

Der bliver også drukket alkohol, og politiet bemærker senere i deres rapport fra lejligheden, at der står 'halvtomme vodkaflasker på bordene'.

Som timerne skrider frem og promillen forøges, står det hurtigt klart for de unge mennesker, at der ikke er nok rusmidler til at tilfredsstille det stigende behov for fest.

Så da 'lageret' er tomt, og de unge mennesker ikke formår at skaffe flere stoffer, falder snakken på den receptpligtige medicin, der ligger på den 41-årige kvindes værelse. Heriblandt metadon og det smertestillende stof clonazepam.

»En af de andre sagde, at vi skulle gå ind og tage det,« forklarede en 14-årig pige, der vidnede i retten.

Tryk på grafikken og bevæg dig rundt i lejligheden herunder.

Hvem af de unge der tager hvad, og i hvor store mængder, kan der ikke med sikkerhed klargøres for i retten. Dog er det sikkert, at en stor del af metadonen – som lå frit fremme i forskellige pillepakker – bliver indtaget i løbet af lørdag eftermiddag og aften.

Det kolde gulv

Omkring klokken 21.00 bliver Marcus ifølge flere vidner dårlig. Han lægger sig ind på Sofies værelse og falder i så dyb søvn, at de andre ikke kan vække ham.

»Vi ruskede i ham, og på et tidspunkt faldt han ned på gulvet. En af de andre (en 16-årig dreng, der i dag er tiltalt for vold mod Marcus begået i lejligheden, red.) stod og sparkede ham. Jeg sagde, at han skulle stoppe med at sparke ham så hårdt. Det hjalp jo ikke, for det vågnede han ikke af,« forklarede en 14-årig pige, da hun vidnede i retten.

Efter lidt tid vågner Marcus igen. Omtumlet og påvirket vælter han ifølge vidneforklaringerne ud på lejlighedens badeværelse for at tisse. Det går ikke. Den 14-årige dreng er tilsyneladende så dårlig, at han ikke magter at gå tilbage til soveværelset. Han lægger sig ned på det kolde, mørkebrune badeværelsesgulv. Han tisser i bukserne.

Marcus. Foto: Privatfoto

»På et tidspunkt kunne vi høre, at han råbte efter hjælp. Nogle af de andre gik ud til ham, og han fortalte, at han havde det koldt. De hentede et tæppe til ham og ville give ham noget vand. Han kunne ikke holde glasset selv, og han blev ved med at tabe vandet ud af munden,« fortalte en 16-årig pige fra vidneskranken. En anden pige på 14 år, der også var i lejligheden, tilføjede:

»Jeg undrede mig over, hvorfor han lå i så lang tid ude på badeværelset, så jeg gik ud til ham og så, at han lå på gulvet. Han havde tisset i bukserne, og der hang snot ud af næsen på ham. Vi tørrede det væk og lagde et tæppe om ham.«

Marcus’ tilstand forværres, og minut for minut bliver den unge teenager mere og mere behandlingskrævende. I det tilstødende værelse ligger den 41-årige tiltalte kvindes datter Sofie. Hun har det også dårligt og har lagt sig i sin mors seng.

»Hun trak vejret selv, men på et tidspunkt sagde hun nogle mærkelige lyde, som om hun kæmpede for at få vejret,« fortalte den 16-årige pige.

Fakta Sådan gjorde vi Fortællingen om de sidste timer i Marcus' liv er baseret på politirapporter, anklageskriftet mod den 41-årige kvinde, der er tiltalt for at have efterladt Marcus og Sofie i hjælpeløs tilstand, samt vidneforklaringer i retten fra flere af de personer, der befandt sig i lejligheden den pågældende aften. B.T. har fået familiens tilladelse til at vise billederne af Marcus, ligesom vi har fået tilladelse til at skrive Marcus' navn. Den tiltalte 41-årige kvinde er beskyttet af navneforbud, og datterens navn, Sofie, er opdigtet.

Alt imens de to teenagere ligger i hvert sit rum og har det rigtig skidt, fortsætter festen i stuen. Men stemningen er ikke lige så afslappet som tidligere. Det unge pars alvorlige tilstand begynder så småt at gå op for de andre tilstedeværende i lejligheden.

Alligevel er der ingen af dem – heriblandt den 41-årige kvinde – som nævner, at Marcus ligger på badeværelset – nu bevidstløs – da politiet ankommer til lejligheden klokken 22.15 for at hente et af de unge mennesker, der er meldt savnet af sin far.

Glemte at tjekke badeværelset

I anklageskriftet mod den 41-årige kvinde står der, at tiltalte tilskyndede de unge mennesker til at tie stille, imens politiet var der.

Politiet går en runde i den tre værelser store lejlighed og tjekker ifølge politirapporten, de laver efter besøget, 'alle rum'. Dette viser sig dog ikke at være korrekt, som B.T. tidligere har afsløret. Betjentene går aldrig ind på badeværelset og opdager derfor ikke den på det tidspunkt livløse Marcus. Dog bemærker den ene betjent Sofie, der ligger i soveværelset.

Marcus var en glad og aktiv dreng, der blandt andet elskede at spille fodbold. Privatfoto. Foto: Privatfoto

»Politiet mente, at hun snorkede meget voldsomt, men det var ikke anderledes end normalt,« sagde den 41-årige tiltalte, da hun afgav forklaring i retten.

Politiet tager den 41-årige kvindes ord for gode varer og forlader kort efter lejligheden med den unge mand, som de var kommet for at hente. Den Uafhængige Politiklagemyndighed har siden oprettet en sag om mulig tjenesteforsømmelse mod Københavns Politi.

Over for B.T. har Tina Leth Hansen, der i mange år har arbejdet som gadesygeplejerske med narkomaner på Vesterbro, fortalt, at den 'voldsomme snorken', som politiet bemærker, er et af de første tydelige tegn på en opioid-overdosis. Metadon er et opioid.

»Den snorken har ikke noget med søvn at gøre. Det er meget alvorligt, og i det her stadie skal man reagere meget hurtigt, for det er superfarligt,« siger Tina Leth Hansen.

'Godt, de ikke opdagede Marcus'

Selv om det tilsyneladende er gået op for den 41-årige tiltalte kvinde og de unge i lejligheden, hvor alvorligt det står til med både Sofie og Marcus, spreder der sig alligevel en stemning af lettelse, da politiet igen har forladt lejligheden.

»Vi talte om, hvor godt det var, at politiet ikke opdagede, hvordan Sofie havde det, og at Marcus lå på badeværelset,« forklarede den 14-årige pige i retten, mens en 16-årig dreng, der i dag er tiltalt for vold mod Marcus begået i lejligheden, angiveligt skulle have sagt:

»Jeg er kraftedeme glad for, at de ikke tjekkede badeværelset, hvor Marcus lå.«

På badeværelset bliver Marcus løbende mere bleg og behandlingskrævende. De tilstedeværende i lejligheden konstaterer, at hans puls bliver svagere og bemærker desuden, at han også er ved at blive stiv og kold.

Nogle af de unge er på det her tidspunkt bange for, at Marcus måske er ved at dø. Men de ringer ikke efter en ambulance. En af de tilstedeværende personer maner til besindighed og forklarer, at han nok skal klare den, lyder det fra et vidne i retten.

Heller ikke den 41-årige tiltalte kvinde kontakter sundhedspersonale, på trods af at hun i datterens Sofies bh finder en pose med sin egen receptpligtige medicin og samtidig kan konstatere, at der er forsvundet adskillige piller.

Den 41-årige kvinde går tilbage på badeværelset og tager pulsen på Marcus igen.

»Hun sagde (den 41-årige, red.), at han havde puls, men den var ikke særlig stærk. Hun sagde, at han (en 16-årig dreng, red.) skulle prikke til Marcus med en kost. Han ville ikke røre ved ham, fordi der var bræk. Der var ingen reaktion overhovedet fra Marcus,« fortalte et vidne i retten, mens en nabo til lejligheden omkring samme tidspunkt hører, at der bliver råbt:

»Vågn op, din fucking junkie, vågn op.«

Alvoren melder sig

Herefter begynder der at opstå panik i lejligheden. De ved nu, at den er gal. Men de kan – eller rettere vil – ikke ringe efter en ambulance. Angiveligt fordi de ikke vil have, at den tiltalte og lejligheden kan knyttes til det, der efterhånden begynder at ligne et dødsfald. De forsøger i stedet at skaffe en bil.

I en Messenger-korrespondance mellem en pige i lejligheden og en ven udefra kan man tydeligt fornemme desperationen i deres handlinger. Mellem klokken 01.01 og 01.11 ringer pigen 14 gange til vennen.

»TAG DEN NU !!!« skriver hun med versaler.

De får kontakt og taler sammen i 1,06 minutter. Herefter skriver vennen, at der inden for en halv time kommer en sort Toyota. Kort efter ringer pigen igen fire gange. Uden svar.

»Han er helt stiv i kroppen, han dør snart,« skriver hun.

Klokken 01.21 kan de ikke vente længere. De beslutter sig for at bære Marcus ned og lægge ham på gaden. På det her tidspunkt er han stiv i kroppen, og de er i tvivl, om han er i live.

Fra gaden ringer de efter en ambulance, men fortæller i opkaldet til alarmcentralen, at de ikke kender den livløse dreng, men helt tilfældigt har fundet ham på gaden liggende med »ansigtet ned i jorden«.

Opgangen til lejligheden på Østerbro. Det var her, at Marcus blev forsøgt genoplivet af ambulancepersonalet. Foto: Privatfoto

Klokken 01.35 ankommer ambulancen, og redderne fortsætter med at give Marcus hjertemassage.

»Der var vi ikke i tvivl om, at han var død«, sagde en 16-årig pige, som samme med de andre – heriblandt den 41-årige kvinde – stod oppe i lejligheden og kiggede ned på ambulancen gennem vinduet.

»Vi kunne se, at der bare var en lige streg på skærmen,« sagde den 16-årige fra vidneskranken og refererede til Marcus' puls.

Med blå blink bliver Marcus kørt til Rigshospitalet. Lægerne kan dog intet stille op. Han erklæres død klokken 02.16. I overlægens efterfølgende redegørelse fremgår det, at Marcus havde været død 'et godt stykke tid', uden at han kunne tidsfastsætte det nærmere.

Tilbage i lejligheden

Politet, som er kørt med Marcus på Rigshospitalet, ved ikke, hvor han har været henne. De ved bare ud fra alarmcentralopkaldet, at han er blevet fundet på gaden. I hans bukselomme finder de dog en pose med medicin, hvorpå den 41-årige kvindes navn og adresse står.

De kører herefter tilbage til lejligheden, hvor den 41-årige kvinde klokken 03.10 åbner døren og som det første siger:

»Godt, I er her. Min datter har brug for hjælp,« fortalte en af betjentene i retten.

I soveværelset ligger datteren komplet livløs. En kvindelig betjent påbegynder hjertemassage og får kort efter hjertet til at slå igen. Klokken 03.30 ankommer ambulancen og kører pigen til Rigshospitalet. Pigen overlever, men har som følge af det langvarige hjertestop pådraget sig en alvorlig hjerneskade.

I den efterfølgende retskemiske erklæring konstaterer lægerne, at Marcus har 0,34 mg metadon per kilo i muskelvævet. En – ifølge Kirsten Lise Simonsen, der har underskrevet erklæringen – 'alvorlig forgiftning'.

Dog er det ikke metadonen, der tager livet af Marcus. Han dør af en indre blødning som følge af en udrift i milten.

Undersøgelsen af den 14-årige pige viser, at hun 'blot' har 0,14 mg metadon per kilo i sig. Men samtidig har hun indtaget ecstasy, clonazepam og hash, hvilket kan have forstærket effekten af metadonen.

Der falder dom i sagen onsdag. Den 41-årige kvinde nægter sig skyldig.