For to uger siden blev fire 16-årige svenske drenge dræbt i en voldsom trafikulykke i Sörfros i Sverige, som rystede hele landet. Nu er der nye oplysninger i sagen.

Svensk politi har undersøgt bilens data- og styresystemer og fundet et overraskende svar.

Bilen med de i alt seks unge svenskere kørte mellem 150 og 160 km/t. Det skriver norske Dagbladet.

Det hele gik galt, da bilens ene hjul kom uden for kørebanen, og føreren af bilen forsøgte at bremse for at rette op på det. Men hun mistede kontrollen.

De nye oplysninger kommer efter en større efterforskning, hvor politiet blandt andet har undersøgt Snapchat-videoer fra de fire involverede.

Ifølge politiet er høj fart hovedårsagen til dødsulykken, og ifølge SVT skulle der også have været bremsespor på kørebanen.

Der var i alt seks unge svenskere i bilen, hvoraf de fire drenge på 16 år mistede livet.

De to sidste, bilens kvindelige fører på 20 år og en pige på 14 år, slap med skader.

Gruppen med de unge mennesker havde været til et biltræf i Hassela 500 kilometer nord for Stockholm.

Moderen til den 14-årige Julia Hellmann står nu frem i den svenske avis Expressen og fortæller, at hendes datter pådrog sig livstruende skader.

Hun fortæller, hvordan alting ændrede sig for både Julia og resten af familien den nat, hvor telefonen ringede med beskeden om ulykken.

»Jeg vidste, at Julia var på tur, men i starten forstod jeg ikke, hvad det handlede om,« siger Jessica Hellmann til avisen.

Hun hastede til hospitalet, hvor hun fandt sin hårdt sårede datter med alvorlige hovedtraumer, brud på nakken, ryggen og flere brud på bækkenet og i benene. Derudover havde datteren får skader i både lever og milten.

Trods de alvorlige skader mener lægerne, at hun nok skal komme sig, men at det kommer til at tage tid.

»Jeg er lykkelig for, at Julia lever, men jeg er frygtelig ked af det for de andre,« siger hun.