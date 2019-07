En 14-årig pige ville tisse i en skov nær boldbaner ved Fanø Sommercup, men blev forsøgt trukket ind i skoven.

To 14-årige piger er gået til politiet og har anmeldt, at de er blevet udsat for henholdsvis fuldbyrdet voldtægt og forsøg på voldtægt i forbindelse med Fanø Sommercup, der er en stor fodboldturnering.

- Vi modtog natten til lørdag klokken 01.53 en anmeldelse om fuldbyrdet voldtægt begået mod en 14-årig pige i skovområdet omkring, hvor Fanøcup afholdes, skriver Syd- og Sønderjyllands Politis presseafdeling i en mail.

Da politiet endnu ikke har foretaget afhøringer i sagen, ønsker man ikke at komme med flere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Senere lørdag fik politiet endnu en anmeldelse. Her fortalte en anden 14-årig pige, at hun havde haft en ubehagelig oplevelse ved skovområdet.

- En 14-årig pige, der havde siddet i skoven og tisset ikke langt fra boldbanerne, var forsøgt trukket ind i skoven af en for hende ukendt person, der forsøgte at trække bukserne af pigen.

- Pigen fik dog sparket sig fri, og det lykkedes hende at komme væk, lyder det fra politiet.

Anmeldelsen kom klokken 23.15. I forbindelse med denne sag har pigen givet politiet et signalement.

Gerningsmanden beskrives som mellemøstlig af udseende og mellem 25 og 30 år. Han er cirka 175-180 centimeter høj og kraftig af bygning.

Hans hår var sort og tilbagestrøget. Han var iført en lyserød T-shirt og sorte joggingbukser med hvide striber ned ad benene.

Politiet vil gerne høre fra vidner, der kan have set noget eller mener at vide noget.

Fanø Sommercup bliver afholdt årligt til støtte for ungdomsholdene i Fanø Boldklub.

Turneringen er blevet spillet siden 1980.

/ritzau/