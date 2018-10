En 14-årig pige fra Haslev fortalte grædende en tilfældig mand, at hun var blevet voldtaget natten til lørdag. Kl. 2.27 hjalp manden pigen med at anmelde voldtægten.

Pigen fortalte, at hun var blevet voldtaget på p-pladsen ved stationen på Ny Østergade. Hun havde på et diskotek mødt en mistænkt, som hun var fulgtes med til p-pladsen. Her gennemførte han fuldbyrdet voldtægt mod den unge pige.

Politiet kontaktede pigens forældre, og hun blev undersøgt på Center for Voldtægtsofre i København.

Grundet pigens unge alder er de sociale myndigheder også underrettet, og hun skal senere videoafhøres for at få klarlagt detaljer i sagen.

Lokalpolitiet i Roskilde hører meget gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt på p-pladsen i tiden kort før anmeldelsen. Kontakt politiet på telefon 114 med oplysninger i sagen.

Den mistænkte mand beskrives som almindelig af bygning, brun i hudfarven, kronraget/skaldet, havde mørkt kort fuldskæg, talte med dansk accent.

Manden var desuden iført mørke bukser og mørk T-shirt.

Politiet vil på grund af efterforskningen endnu ikke oplyse, hvilket diskotek pigen mødte gerningsmanden på.