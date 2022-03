Tidlig fredag morgen anholder Københavns Politi tre unge mænd, der skulle stå bag et knivstik mod en kun 14-årig dreng torsdag aften.

De tre anholdte er henholdsvis 15, 17 og 17 år.

Det er meget begrænset, hvad Politiet kan fortælle om sagen. Hvor de tre er blevet anholdt, og hvordan efterforskningen har ledt politiet til netop dem, kan de ikke oplyse af hensyn til efterforskningen.

Politiet skriver dog på Twitter, at efterforskningen tyder på, at der tidligere har været uoverensstemmelse mellem parterne.

Hvad det helt konkret betyder, kan politiet ikke komme nærmere på nuværende tidspunkt.

Politiet mener dog ikke, at det er banderelateret.

Knivstikket skete torsdag aftens, hvor Københavns Politi får en anmeldelse herom klokken 20.35.

Her finder de en 14-årig dreng foran en Lidl-butik på Roskildevej i Valby. Politiet melder dog kort efter ankomst, at den 14-årige er uden for livsfare.

De tre anholdte skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør.