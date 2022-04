Lørdag 23. april blev en 14-årig dreng stukket med kniv.

Knivstikkeriet fandt sted i Lærkeparken i Vollsmose. Drengen blev ramt i venstre underarm og i panden.

I den forbindelse er en 16-årig ung mand sigtet for forsøg på manddrab.

Fredag 29. april fremstilles han i grundlovsforhør ved Retten i Odense. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Den 16-årige blev anholdt fredag klokken 11.00. Grundlovsforhøret starter klokken 14.30.

Samme dag som knivstikkeriet fandt sted, blev en 18-årig mand anholdt. Han blev løsladt dagen efter.

Den 18-årige er fortsat sigtet i sagen.

Der er ikke noget, der tyder på, at sagen er banderelateret.

På dagen for knivstikkeriet fortalte vagtchef ved Fyns Politi til B.T., at den 14-årige var i stabil tilstand og uden for livsfare.

»Klokken 16.56 får vi en melding om knivstikkeri i Lærkeparken, og meldingen lyder på, at en mand skulle være stukket med kniv. Vi konstaterer ved ankomst, at det er en 14-årig dreng, som er blevet stukket,« forklarede vagtchef Milan Holck Nielsen til B.T. den 23. april.

På daværende tidspunkt var der ingen anholdte i sagen, men politiet oplyste, at gerningsmanden var løbet fra stedet med kniven.

B.T. følger sagen.