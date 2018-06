Fredag delte Nordsjællands Politi billeder af en gruppe unge mænd, der menes at have relation til det knivstikkeri, som fandt sted på Bakken for en måneds tid siden. Nu har de nyt i sagen.

Siden Nordsjællands Politi fredag kunne offentliggøre et billeder af ti unge mænd, der muligvis er relevante i forhold til efterforskningen af et overfald på Bakken tilbage 14. maj, hvor en 14-årig dreng blev stukket to gange med kniv, har godt 100 personer henvendt sig.

Derfor er Nordsjællands Politi nu overbeviste om, at de kender identiteten på flere af de efterlyste personer, som alle kan se frem til at blive kaldt ind til afhøring inden længe.

»Vores næste skridt i efterforskningen er at få de interessante personer ind til afhøring, så de kan give os deres version af, hvad de eventuelt måtte vide om episoden. Forhåbentlig fører det os tættere på gerningsmanden bag knivstikkeriet,« fortæller politikommissær Søren Christensen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Umiddelbart efter overfaldet meddelte Nordsjællands Politi, at man ville offentliggøre billeder af de personer, som man mente kunne have en relation til overfaldet, hvis ikke de meldte sig selv. Det gjorde de imidlertid ikke, og det fik således politiet til at dele overvågningsbilleder af de unge mænd fredag.

Det er de billeder, som siden har kastet godt 100 henvendelser af sig, hvoraf flere borgere uafhængigt af hinanden bringer de samme navne i spil.

»Jeg vil gerne sige tak til alle, som har hjulpet med at sprede efterlysningen, hvilket resulterede i omtrent 100 tip. De mange henvendelser har naturligvis givet os en masse arbejde, men det er vi kun glade for. Det føles godt at vide, at vi kan række hånden ud og bede borgerne om hjælp,« slutter Søren Christensen.