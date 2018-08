Tingene er nogle gange, hvad de giver sig ud for at være. Og nogle gange er et ihærdigt pakkebud faktisk bare et pakkebud og ikke en snedig kriminel med onde hensigter.

Nordsjællands Politi fortæller fredag om en episode fra i tirsdags, der fik ordensmagten til at rykke hurtigt ud til en adresse, hvor en 14-årig havde gemt sig på toilettet.

En bekymret far havde ringet på vegne af datteren, der bag en låst dør i hjemmet i Ølstykke, slog alarm, da et pakkebud ihærdigt forsøgte at komme ind.

‘Pigen fandt dog mandens opførsel særdeles mistænkelig, og vi ræsede derfor til stedet så hurtigt som patruljebil, remmer og tøj kunne holde,’ skriver Nordsjællands Politi på Facebook.

Patruljen kunne dog ved ankomsten konstatere, at der faktisk var tale om et pakkebud, der blot var meget insisterende for at aflevere pakken et sikkert sted.

Politiet kunne derfor køre igen, og pigen kunne ånde lettet op.

Nordsjællands Politi har en særlig pointe med historien:

‘Det er helt i orden at kontakte os, selvom situationen sidenhen viser sig at være noget andet end først antaget, og skulle du selv bemærke noget mistænkeligt, sidder vi naturligvis klar til også at høre fra dig. Ring hellere til os en gang for meget end en gang for lidt. ‘