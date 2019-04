14-årige Maja, der har været savnet siden tirsdag morgen, er fundet i god behold.

Den 14-årige Maja, der har været savnet siden tirsdag morgen, er fundet i god behold.

Det oplyser Fyns Politi tirsdag aften på Twitter, hvor det også fremgår, at politiet ikke har yderligere oplysninger.

Maja blev sidst set på Enghaveskolen på Roesskovvej tirsdag morgen.

Hun er autist og skønnes ikke at kunne tage vare på sig selv. Derfor iværksatte politiet en større eftersøgning og fik hjælp af en helikopter fra forsvaret.

Maja bliver hver morgen sat af ved skolen klokken 08.30. Herefter bliver hun hentet af en lærer, der følger hende ind i klasseværelset, skriver fyens.dk.

Men tirsdag morgen går noget galt. Det fortæller Jørgen School, der er skoleleder på Enghaveskolen til fyens.dk.

- Af en eller anden grund er det en afløser, som ikke kender vores procedurer, der kører hende hen til skolen.

- Den ankommer først til skolen klokken 09.08, og på det tidspunkt tror personalet ikke, at hun dukker op. Hun har lige haft nogle fraværsdage, så det var der ikke noget mærkeligt i, siger han til fyens.dk.

Taxachaufføren ved ikke, at Maja ikke må sættes af uden opsyn. Hun skal altid hentes af personalet, da hun ellers kan finde på at gå et andet sted hen. Det var da også, hvad der skete tirsdag morgen.

- Det er dybt ulykkeligt, og vi er meget berørte af det, selv om ansvaret ikke ligger hos os, fortæller Jørgen School til fyens.dk.

/ritzau/