Nordjyllands Politi efterforsker en voldtægt af en 14-årig pige, der blev begået 27. juli 2018 under en fest ved fodboldstævnet Dana Cup ved Hjørring.

Den forurettede pige deltog fredag aften i nogle festligheder omkring Vendia-hallen, men på tidspunkt forlod hun området for at lede efter en veninde, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Derpå mødte hun, omkring Thomas Morrildsvej, to unge mænd. Den ene forlod dog stedet, mens den anden mand sammen med pigen gik hen til et telt, hvori han voldtog pigen. Manden forsvandt derpå fra gerningsstedet, Sportspladsen Landlyst, mens pigen tog kontakt til en veninde og en vagt ved Dana Cup, hvorefter politiet blev kontaktet.



Henter kort...



»Vi har efterforsket intenst i sagen, siden vi modtog anmeldelsen. Vi har foretaget flere afhøringer og sporsikring og tekniske undersøgelser på gerningsstedet,« siger den ansvarlige efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Frank Olsen, men politiet har hidtil været tilbageholdende med oplysninger af hensynet til den forurettede piges meget unge alder.

»Men vores efterforskningsskridt har indtil nu ikke kunne identificere en mulig gerningsmand,« siger Frank Olsen, som derfor opfordrer borgerne til at henvende sig på 114, hvis de har nogle oplysninger i sagen.

Muskuløs og kortklippet



Gerningsmanden beskrives som mørk af udseende, ca. 17 år, 185 cm høj, muskuløs, kortklippet og sort, krøllet hår i siderne og nakken, iført sort cowboyjakke, sorte cowboybukser og hvid t-shirt, engelsk talende.



»Hvis nogen har bemærket noget derude fredag aften, så ring til os på 114,« opfordrer Frank Olsen.

Sagen om den 14-årige pige kommer blot få dage efter, en 16-årig dreng ved Retten i Hjørring blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger sigtet for at have voldtaget en 17-årig pige i forbindelse Dana Cup.