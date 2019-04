Den 14-årige pige, der tidligt på eftermiddagen blev meldt efterlyst, er nu fundet i god behold.

Man har ikke nogen yderligere oplysninger omkringen sagen, skriver Fyns Politi på Twitter.

Indtil pigen blev fundet, var hun sidst set ved sin skole på Fyn klokken 09:15.

Men da man efter noget tid ikke havde fundet hende, så besluttede Fyns Politi at bruge helikopter til at finde hende.

»Vi er lige nu i gang med at overflyve de grønne områder med helikopter fra forsvaret,« forklarer vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

»Vi har stadig ikke fået nogle henvendelser for borgerne, der har bragt os tættere på pigen. Det håber vi selvfølgelig stadig på, at der vil komme, så det kan hjælpe os i sagen,« siger vagtchefen.

Tidligere kunne vagtchefen fortælle, at man havde sat maksimalt mandskab ud i jagten efter for at finde pigen.

Pigen var blevet sat af ved sin skole i morges, men forsvandt derefter.