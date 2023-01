Lyt til artiklen

En fortvivlet familie så torsdag ingen anden udvej end at efterlyse teenagepigen offentligt. Hun havde været væk i over et døgn. Havde kun lige afleveret sin bror i børnehave, da hun forsvandt.

Nu er hun fundet. Og i god behold, oplyser familien samt Københavns Politi til B.T.

Videre lyder det, at der ikke ligger noget kriminelt bag pigens forsvinden.

En forsvinden, familien blev opmærksom på, at pigens skole onsdag eftermiddag ringede og fortalte, at hun ikke var dukket op.

Straks kontaktede familien alle, de kunne vide noget om hendes færden. Men uden held.

»Vi er meget chokerede og fortvivlede. Der har ikke været noget skænderi eller noget, der kunne tyde på, at det skulle ske,« udtalte pigens far torsdag til B.T.

Mens efterlysninger hastigt blev delt på sociale medier, blev pigens forsvinden også anmeldt til Københavns Politi, der herefter begyndte at søge efter hende.

Natten til fredag var der bid, og pigen vender nu hjem.