Fyns Politi beder nu om hjælp til at finde 14-årige Maja, der sidst er set ved sin skole i Odense tirsdag morgen.

Pigen var på Enghaveskolen på Roesskovsvej klokken 09.15, men er ikke set siden.

- Skolen bliver opmærksom på, at hun er væk, og går selv i gang med at lede efter hende. Da det ikke lykkedes at finde hende, bliver vi kontaktet, fortæller politiets vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

Maja er autist og skønnes ikke at kunne tage vare på sig selv, og hun tager ikke selv kontakt til andre. Ifølge politiet søger hun muligvis mod grønne områder.

Hun er 160 centimeter høj og iført en grålig trøje med to roser.

/ritzau/