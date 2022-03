En 14-pige fra Silkeborg er mandag fundet efter at have været forsvundet siden fredag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Pigen er nu fundet i god behold,« lyder det over middag.

Den 14-årige pige kom ikke hjem fra skole, efter at hun forlod familiens hjem i den midtjyske by fredag morgen, og derfor udsendte politiet lørdag formiddag en efterlysning med både navn og billede.

I først omgang havde politiet en formodning om, hvor hun kunne være taget hen.

»Hun har talt en del om at tage mod København, så vi har en teori om, at hun måske kan have taget toget i den retning,« lød det søndag fra vagtchefen Midt- og Vestjyllands Politi.

Mandag er hun dog blev lokaliseret et helt andet sted, på en adresse i Holstebro – og Midt- og Vestjyllands Politi har været i kontakt med hende.

»Den 14-åriges pårørende er underrettet, og politiet fjerner efterlysningen samt det udsendte foto af pigen,« lyder det i en pressemeddelelse.