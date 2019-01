»Liv sov ind i nat. Min pige er væk.«

Sådan lød den. Sms’en fra Livs far, Nikolaj. Kortfattet. Præcis. Og dybt tragisk.

Nikolajs datter - den 14-årige pige, der i marts sidste år i en lejlighed på Østerbro i København fik en overdosis efter indtag af receptpligtig medicin og MDMA - døde natten til onsdag.

Liv blev dermed det andet dødsoffer fra den skæbnesvangre martsaften i 2018, hvor også den 14-årig dreng Marcus omkom.

SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 41-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade.

Den 41-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

Den kraftige overdosis, som Liv tog den aften, fik hendes unge hjerte til at stoppe. Og selv om ambulancepersonalet, der blev kaldt til lejligheden, fik det i gang igen, resulterede de mange minutter uden ilt til hjernen i en svær hjerneskade.

Den er hun siden blevet behandlet for på Vejlefjord Rehabilitering, der har speciale i patienter med svære hjerneskader.

Det var her, på Vejlefjord, at Liv natten mellem tirsdag og onsdag kl. 01.50 sov stille ind.

Nikolaj har ikke forældremyndighed over Liv og har derfor ikke haft fri adgang til at besøge sin datter på rehabiliteringscentret.

Liv besøgte til tider Nikolaj i hans lejlighed i København. Privatfoto. Vis mere Liv besøgte til tider Nikolaj i hans lejlighed i København. Privatfoto.

Tirsdag eftermiddag blev han dog ringet op af en læge fra Vejlefjord, som fortalte, at Liv var blevet så dårlig, at hun formentlig ikke havde lang tid igen.

Det havde hun heller ikke. Nikolaj skyndte sig sammen med sin kæreste afsted og nåede derover, inden den i dag 15-årige pige udåndede.

»Jeg fik lov til at se hende i 10 minutter. Det var rigtig hårdt. Det var min lille pige, der lå der. Men hun sagde 'far' til mig. Hun åbnede øjnene kort, inden hun lukkede dem igen og lavede en stor udånding. Jeg tror, hun ventede på mig,« siger Nikolaj.

Efter hændelsen i lejligheden på Østerbro lå Liv i lang tid i koma på Rigshospitalets Traumecenter, inden hun blev overflyttet til Hvidovre Hospital.

Fokus på unge og stoffer B.T. sætter i dagene op til og hen over nytår fokus på unge og deres brug af hårde stoffer.

Fra 2008 til 2017 er 264 unge i alderen 15-24 år døde efter at have taget stoffer. 189 af dem døde som følge af en overdosis.

Nogle, fordi de aldrig havde prøvet det før. Andre, fordi stofferne var langt stærkere, end de var vant til.

Især MDMA og kokain er populært, og pusherne viser hele tiden nye og kreative måder at møde de unge på.

Følg med på bt.dk og i avisen de kommende dage, hvor vi sætter yderligere fokus på emnet. Har du på en eller anden måde haft stoffer tæt inde på livet, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til journalist Bo Norström Weile på bowe@bt.dk - TAK!

Herfra blev hun indskrevet på Vejlefjord Rehabilitering og viste i månederne efter fremskridt.

Liv var helt tydeligt hjerneskadet og ville aldrig blive den samme Liv fra før overdosissen. Fra før hjertestoppet. Fra før hjerneskaden.

Men hun begyndte at genkende Nikolaj, sin mor og mormor, når de besøgte hende.

Som følge af skaderne fik Liv indopereret en maskine, der skulle hjælpe kroppen med at optage den medicin, hun fik.

Flere gange afstødte Livs krop maskinen, og det var også årsagen til, at Liv før nytår blev overført og indlagt på Rigshospitalet.

Her forsøgte de endnu en gang at forene din livsnødvendige maskine med Livs krop. Men forgæves.

Uden maskinen blev situationen hurtigt forværret.

Og for få dage siden tog lægerne fra Vejlefjord - efter at have konfereret med læger fra Rigshospitalet - den svære beslutning og indstillede behandlingen.

Livs organer begyndte herefter at sætte ud et efter et, og halvanden time efter Nikolaj tog fra Vejlefjord natten til onsdag, slog Livs hjerte for sidste gang.

»Hun var heldigvis helt fredfyldt, da jeg var der sammen med hende, og jeg er bare glad for, at hun ikke skal lide længere,« siger Nikolaj til B.T.

Nikolaj har i lang tid kæmpet for forældremyndighed over Liv, og flere gange - som B.T. tidligere har beskrevet - har han forsøgt at råbe Københavns Kommune op, fordi han frygtede, at moren ikke kunne tage vare på deres datter.

Det var i moderens lejlighed på Østerbro, at Liv og Marcus kom så grueligt galt afsted.

Moderen blev i oktober 2018 dømt for ikke at hjælpe de to hjælpeløse teenagere den pågældende martsaften.

Hun afsoner lige nu en dom på to år.

Moderen var også til stede på Vejlefjord, da Liv døde.

B.T. har været i kontakt med Vejlefjord, men de kan af hensyn til Liv ikke kommentere sagen.