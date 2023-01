Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

14-årige Ayah Alhaidary afleverede onsdag morgen sin lillebror i børnehaven på Kong Georgs Vej på Frederiksberg.

Siden er hun forsvundet sporløst. Hun dukkede ikke op på sin skole, og hun har ikke givet lyd fra sig i over 24 timer.

Det har fået hendes familie til at slå alarm.

»Normalt kan teenagere finde på at gøre sådan nogle ting, men hun var glad. Vi hyggede os dagen før og spiste aftensmad sammen. Det ligner hende ikke bare at forsvinde,« fortæller hendes far, Hasan Alhaidary, til B.T.

»Vi er meget chokerede og fortvivlede. Der har ikke været noget skænderi eller noget, der kunne tyde på, at det skulle ske,« slår han fast.

Han fortæller, at de først slog alarm, da skolen ringede om eftermiddagen og fortalte, at hun aldrig var dukket op. Siden har de kontaktet alle dem, de kunne komme i tanke om – men uden held.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der bekræfter, at de onsdag modtog en anmeldelse om den forsvundne Ayah.

Politiet har siden onsdag søgt efter hende uden held. Derfor opfordrer Københavns Politi til, at man kontakter dem på telefon 114, hvis man ved noget om sagen.

B.T. følger sagen.