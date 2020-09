En 14-årig og en 16-årig blev tirsdag aften anholdt for et drab i fredags. Her blev en 18-årig ramt i hovedet.

Politiet har anholdt en 14-årig og en 16-årig for at have skuddræbt en 18-årig mand på Frederiksberg. De er begge sigtet for drabet.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Det var fredag aften på Dirch Passers Allé, at den unge mand blev skudt i hovedet. Han afgik ved døden søndag.

Politiet oplyste efterfølgende, at det ikke tydede på, at drabet var planlagt. Den 18-årige mand var sammen med nogle bekendte, da andre dukkede op.

Vidner hørte, at det udviklede sig til et skænderi, og der var høje råb inden skuddet.

Den 16-årige fremstilles i grundlovsforhør onsdag klokken 10.30 ved Retten på Frederiksberg. Her vil anklagemyndigheden ifølge politiet anmode om lukkede døre under retsmødet.

Hvis dommeren vælger at følge den anmodning, betyder det, at offentligheden og pressen kun får lov at høre, hvad den 16-årige er sigtet for. Her kan der komme detaljer frem om, hvordan drabet nærmere skulle være sket.

Dog lukkes dørene til retslokalet, når anklageren skal fremlægge, hvilke beviser anklagemyndigheden mener at have mod drengen. Det kommer i så fald heller ikke frem, hvad den 16-årige selv forklarer i sagen.

Da den 14-årige er under den kriminelle lavalder, fremstilles han ikke i grundlovsforhør. Han er overdraget til de sociale myndigheder, oplyser politiet.

