Med 155 kilometer i timen kørte en 14-årig vanvidsbillist to gange over for rødt. På grund af sin unge alder slipper han for straf.

Klokken 15:34 fik Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse fra en billist, der havde set en meget ung mand bag rattet i en anden bil.

»Anmelderen kører efter bilen og vi får ret hurtigt kontakt til bilen. Da patruljebilen kommer til syne, speeder den unge mand op og kører som bare pokker,« fortæller vagtchef Henrik Nielsen.

Vanvidsbillisten kørte ifølge politiet med op til 155 kilometer i timen ud af Hammerum Hovedgade. To gange kørte han over for rødt lys.

»Det foregår klokken halv fire om eftermiddagen, hvor der er almindelig trafik. Det kunne være gået grueligt galt,« siger Henrik Nielsen.

Klokken 15:43 lykkes det patruljebilen at standse teenageren i et vejkryds, hvor han forsøgte at vende bilen.

Han blev efterfølgende kørt til stationen, hvor han blev afhørt af politiet.

Derefter blev han hentet af sin far, som var den retmæssige ejer af bilen.

I går sagde Statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale, at regeringen vil skærpe straffen for vanvidskørsel i gaderne.

Men det får ingen betydning for denne vanvidsbillist.

Hvis han var voksen stod han ifølge vagtchefen overfor en mulig fængselsstraf og frakendelse af kørekortet, men på grund af hans unge alder, kan han ikke straffes.

I stedet er sagen nu overdraget til de sociale myndigheder.