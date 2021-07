En 21-årig mand fra Faaborg havde gennem mere end et år voldtaget en blot 13-14 årig pige tre til fire gange ugentligt.

Flere gange på trods af hendes tilkendegivelser om, at hun ikke ville.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Pigen blev desuden udsat for anden fysisk vold i form af blandt andet slag i ansigtet, grove trusler, psykisk vold og stærkt kontrollerende adfærd og var på det nærmeste slave for den 21-årige, som havde seksuelt samkvem med den mindreårige pige i perioden fra september 2019 til oktober i fjor.

Det mener anklagemyndigheden ved Fyns Politi, der i denne uge kører sagen ved Retten i Svendborg mod manden, som står til årelang fængselsstraf og eventuel udvisning af Danmark med indrejseforbud, hvis han findes skyldig i tiltalen.

Ifølge tiltalen var den 21-årige så kontrollerende over for pigen, som er etnisk dansk og som boede hos ham, at han forhindrede hende i at tage i skole.

Ligesom han - de gange hvor hun alligevel tog afsted til skolen - fik sine venner til at overvåge hende og kontrollere hendes mobiltelefon, så hendes ‘kæreste’ også ad den vej kunne kontrollere, hvordan hendes tilværelse skulle være.

Ifølge tiltalen afskår han pigen fra i det hele taget at have et socialt liv med andre. Det var ham, som besluttede, hvem hun måtte kommunikere med. Og under hvilke forhold.

Den 21-årige mand er også tiltalt for ulovlig tvang ved at have tvunget en person ind i en bil i Faaborg og derefter at have kørt afsted med ham over en strækning på fire-fem kilometer mod Dyreborg.

Her blev den unge mand beordret ud og derefter tildelt slag i hovedet. Og blev frarøvet sin mobiltelefon.

Tiltalen rummer ligeledes trusler på livet mod to andre unge mænd samt trusler mod endnu en person, som er vidne i retssagen.

Den 21-årige nægter sig skyldig.

Der forventes dom i nævningesagen ved Retten i Svendborg onsdag.