En ung dreng på blot 14 år mistænkes for at stå bag flere forbrydelser på Orø.

Flere borgere på øen havde valgt at kontakte sognefogeden om de ting, de havde oplevet - og sognefogeden anmeldte det lørdag morgen klokken 08:36 til politiet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport:

'(...) Sognefogeden var blevet kontaktet af flere borgere på øen, fordi man dels ville anmelde en bil stjålet og hasarderet kørsel i den formentlig stjålne bil af en person, som normalt ikke kørte bilen på den måde,' oplyser politiet.

Ud fra de oplysninger fik sognefogeden en mistanke om, at den stjålne bil kunne være på vej med færgen til Holbæk.

'I havnen blev passagerer og køretøjer kontrolleret - og i den forbindelse fik politiet kontakt til en 14-årig dreng, som er under den kriminelle lavalder på 15 år og derfor hverken kan anholdes eller sigtes for noget strafbart forhold,' lyder det i døgnrapporten.

Den 14-åriges værge og sociale myndigheder blev kontaktet, så de kunne overvære afhøringen af den unge dreng.

Udover at have kørt i bilen uden føreret og for at have stjålet den mistænkes den 14-årige også for hærværk mod en bil, et hus og et drivhus.

Efter afhøringen blev den 14-årige overgivet til sin værge.

'Senere på dagen tog politiet til Orø, hvor den stjålne bil blev fundet efterladt på havnen. I bilen fandt politiet noget værktøj, som var fjernet fra en af de adresser på Orø, hvor den 14-årige kunne mistænkes at have begået hærværk,' oplyser politiet.

Politiet forsøger nu at få samlet eventuelle erstatningskrav sammen.

Derefter vil den 14-årige og hans værge høre nærmere fra politiet.