Klokken 04.01 tidlig fredag morgen fik politiet en melding om, at en såkaldt kabineknallert var forulykket.

Der er tale om en dreng på 14 år og en ung mand på 18, der var forulykket på Værebrovej ud for Agnetevej i Jyllinge.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Politiet finder to personer, som er kommet til skade. De to personer var spirituspåvirkede og var en dreng på 14 år og en ung mand på 18 år fra Jyllinge.

Begge var kommet til skade som følge af en ulykke, hvori ingen øvrige trafikanter var involveret.

Den 14-årige blev bragt til Rigshospitalets traumecenter, idet han formentlig var kommet alvorligt til skade, så han skulle indlægges til fornøden behandling. Herunder bad politiet om at få udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkoholpåvirkning.

Den 18-årige blev tilset af ambulancepersonalet, men var sluppet uden behandlingskrævende skader, så politiet transporterede ham til skadestuen med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

De pårørende er underrettet i forhold til den 14-åriges indlæggelse på Rigshospitalet, hvor han dagen igennem har været indlagt i kritisk, men stabil tilstand.

Politiet oplyser dog klokken 18.00, at han er uden for livsfare, men har pådraget sig nogle heftige skader, så han er stadig indlagt.

En bilinspektør blev tilkaldt til uheldsstedet for at undersøge både kabineknallerten og selve uheldsstedet for at få klarlagt de nærmere detaljer ved uheldet, der var sket på eller omkring cykelstien i den nordlige retning på Værebrovej.

Politiet afventer nu bilinspektørens erklæring og muligheden for en afhøring af den 14-årige for at få klarlagt omstændighederne ved uheldet, herunder få klarlagt, hvem der har været fører af kabineknallerten på uheldstidspunktet.